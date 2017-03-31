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Названо имя заказчика убийства экс-депутата Вороненкова

Опубликовано 31.03.17 10:30 Названо имя заказчика убийства экс-депутата Вороненкова

СМИ выяснили подробности громкого дела об убийстве бывшего российского депутата.

Как сообщает Life со ссылкой на информированный источник, следствие склоняется к версии о том, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова было заказано лидером "международной группировки обнальщиков" Виктором Курило.

Издание отмечает, что незадолго до смерти Вороненков "ввязался в передел сфер влияния с международной группировкой теневых финансистов", которая действовала на территориях России и Украины.

Кроме того, по данным источника, киллером был Павел Паршов, который был ответственен за безопасность и охрану в группировке. Также ужшкммт он охранял перевозчиков денег.

По некоторым данным, группировка обналичивала деньги по отлаженной схеме, когда с клиентом подписывался договор на сбыт сельскохозяйственных хозтоваров или строительство. Средства в дальнейшем перечислялись на счета фирм-однодневок, а затем обналичивались через банки как легальная прибыль. Из нее члены группировки вычитали процент за риск, который возвращался к клиенту.

«Предположительно, они либо не поделили рынок, либо Вороненков обманул Курило. А Курило — мужик, с которым нужно было считаться в любом случае», — отметил источник.

Как писал TopNews, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, бежавший от уголовного преследования в России на Украину вместе со своей супругой, оперной певицей Марией Максаковой, был убит 23 марта 2017 года в центре Киева, в районе гостиницы "Премьер-палас".
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