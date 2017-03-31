В Самарской области студентов срочно собрали на форум "Экстремизму - нет" и пугали Майданом

«Будем руководствоваться не эмоциями, а трезвым умом»: губернатор Самарской области рассказал студентам о вреде протестных акций.

Вчера в Самаре глава области Николай Меркушкин принял участие в форуме "Экстремизму — нет". Мероприятие стало ответом властей на прошедшую 26 марта антикоррупционную акцию. С трибуны форума было заявлено, что сторонники Алексея Навального собирают митинги обманом с целью свержения строя. Николай Меркушкин заявил, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) показал "лживый" фильм о недвижимости, которой якобы пользуется премьер Дмитрий Медведев. По его мнению, собственностью фондов "пользоваться можно, если ты занимаешь ту или иную должность", пишет "Коммерсантъ".

В пресс-службе ужшкммт правительства Самарской области заявили, что форум был организован "снизу", ведь "многих молодых людей пытаются обманом втянуть в протестные акции": "Ребята своими глазами видели, как координаторы недавней несанкционированной акции призывали к активным экстремистским действиям, при этом сами прятались за спинами школьников и студентов. Такое поведение справедливо вызвало критику среди молодежи и их родителей. Инициативу молодежи поддержал совет ректоров".

В зале "МТЛ Арена" присутствовало более 2,5 тыс. человек. Участие же в форуме, заверили газету, было абсолютно добровольным, при этом два участника мероприятия сообщили, что студентов привозили в зал централизованно.

"На митинг в воскресенье обманом собрали школьников и студентов, говорили о свержении строя. Так нельзя. Мы собрались, чтобы сказать всем жителям области и всем нашим противникам, что мы за стабильность, солидарность и хорошую жизнь",— заявил, открывая форум, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. В нем приняли участие также глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и спикер губернской думы Виктор Сазонов.

Собравшимся показали фильм, в котором митинг 26 марта сравнивается с украинским Майданом и ближневосточными конфликтами. Рассказывая о митинге, авторы фильма указывают, что "в толпе видны красные флаги: уникальность Самарской области проявилась в том, что представители парламентской партии (КПРФ.— прим.) заняли антигосударственную позицию". Чтобы не допустить разгула экстремизма, авторы фильма в закадровом тексте предлагают поддержать Николая Меркушкина, который "сплотил вокруг себя представителей разных социальных групп, противостоящих тем, кто желает посеять в области раздор и смуту".

Сам губернатор Меркушкин выступал перед участниками форума около часа. Он провел параллели между протестами, которые проходят в области в последние месяцы, и ситуацией 1990-х: "Если нам не хватит мудрости и ответственности, через два-три года мы станем нищими и потеряем страну".

Вот и самарский губернатор пугает студентов протестами против коррупции, а самой коррупцией не пугает. pic.twitter.com/Vr6BnsCNz2 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 30 марта 2017 г.

Выступление губернатора прервал слепой студент Валерий Ремизов: из зала он спел под гитару частушку: "Коленька, Коленька, какой же ты убогенький! Зачем ты, Коля, нахимичил, мне безлимитку ограничил?" (Недавно правительство самарской области урезало льготы, ограничив количество поездок на социальной транспортной карте и отменив доплаты к пенсии некоторым категориям граждан.).

Юношу вывели из зала, а господин Меркушкин заявил, что "он (студент.— прим.) не просто так пришел — его прислали".