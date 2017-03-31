Трем государственным вузам запретили прием студентов
Опубликовано 31.03.17 09:39
Три российских вуза лишились права принимать студентов по итогам проверок Рособрнадзора.
Рособрнадзор по результатам проверок запретил приём студентов в три государственных вуза. Речь идёт о Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Иркутском государственном университете имени А.А. Ежевского и Орловском государственном аграрном университете имени Н.А. Парахина, передает RT.
Кроме того, ведомство лишило лицензии Кисловодский институт экономики и права и приостановило действие разрешительного документа Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.
Также лишён госаккредитации московский филиал Российской ужшкммт международной академии туризма по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм».
Напомним, на прошлой неделе по иску Рособрнадзора лицензии на образовательную деятельность был лишен Европейский университет в Санкт-Петербурге. В ведомстве заявили, что в работе университета были выявлены нарушения.