Майкл Флинн может рассказать о связях с РФ.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о готовности дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отметил Флинн, он готов говорить с агентами о "российском влиянии" на американские выборы.

Позднее эту информацию подтвердил адвокат бывшего советника Роберт Келнер. По его словам, Флинн "может немало рассказать", и добавил, что "ни один ужшкммт разумный человек" в "подобной высоко политизированной атмосфере" не согласился бы на допрос "без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования".

Как писал TopNews, Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с послом РФ Сергеем Кисляком.