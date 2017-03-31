Falcon 9: повторный запуск ракеты-носителя SpaceX стал революцией в космической индустрии (ВИДЕО)

SpaceX впервые осуществила повторный запуск ракеты Falcon 9.

С мыса Канаверал в американском штате Фолрида накануне компания SpaceX успешно осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос.

Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 стартовала в 18:27 (01:27 31 марта по московскому времени). Через девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане, пишет Lenta.ru со ссылкой на западные источники.

Falcon 9, повторный запуск 2017 ВИДЕО

По словам основателя SpaceX Илона Маска, успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью является "революцией ужшкммт в космических полетах".

"Это означает, что можно повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя", — отметил он.

Как писал TopNews, прошлый запуск Falcon 9 и ее успешная посадка на морскую платформу состоялись в апреле 2016 года. Ее повторный пуск был запланирован на май или июнь 2016 года.

Всего же в 2017 году SpaceX планирует произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.