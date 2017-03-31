31 марта отмечается сразу несколько праздников, среди которых День резервного копирования и Кирилл – Дери полоз.

Какой сегодня праздник: 31 марта 2017 отмечают День резервного копирования

Ежегодно 31 марта 2017 года отмечается Международный день резервного копирования или День бэкапа. Инициатором праздника в 2011 году выступил сайт Реддит в 2011 году.

День празднования Дня резервного копирования выбран не случайно. 31 марта является кануном Дня смеха (дурака). Нередко первоапрельские шутки являются довольно жестокими. Например, некоторые особо одаренные юмористы могут запустить вирусы, что приведет к потере данных пользователей.

31 марта всем ужшкммт без исключения рекомендуется сделать копии документов, ценной информации, фотографий и видео на дополнительные носители информации – карты памяти, внешний жесткий диск.

Какой народный праздник сегодня, 30 марта: Кирилл - Дери полоз

31 марта 2017 года в народе отмечают праздник Кирилла – дери полоза. В православном церковном календаре это дата почтения памяти святителя Кирилла Иерусалимского, архиепископа. Название "дери полоз" произошло из-за того, что на Руси тот, кто решался а этот день выехать на санях, мог испортить полозья на подмерзшей за ночь дороге.

Кирилл родился в Иерусалиме в 315 году в благочестивой христианской семье. В совершеннолетнем возрасте Кирилл принял монашеский постриг. Через несколько лет его назначили пресвитером. Спустя четыре года он стал приемником усопшего архиепископа Максима.

Кирилл боролся против ереси арианского учения, чем возбудил против себя ненависть епископов, которые поддерживали данный вид христианства. Они добились отстранения его от должности и изгнания из города.

В тяжелые для города времена Кирилл распродал все свое имущество, чтобы купить нуждающимся еды. Затем он начал продавать церковные принадлежности и покупал пшеницу на вырученные деньи. Еретики и эти поступки извратили и вменили в вину святителю при изгнании из города.

Кирилла приютил епископ Сильван из Тарсы, но и здесь его оболгали. император приказал арестовать Кирилла. Когда к власти пришел Юлиан-отступник, его выпустили на свободу. Но к своим прежним обязанностям Кирилл смог приступить только после смерти Юлиана.

Когда на трон пришел Валент, его снова изгнали почти на 10 лет. И лишь царь Феодосий Великий вернул святителя в город и восстановил в архипастырской деятельности.

Кирилл оставил после себя много трудов, лучшими из которых признаны 23 поучения и две беседы на евангельскую тему.

Традиционно христиане в этот день молились о дожде для роста посевов.