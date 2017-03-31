Курс доллара на сегодня, 31 марта 2017: парадоксальное укрепление рубля закончилось - эксперты

Курс валют на сегодня, 31 марта 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 31 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 31 марта 2017, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня опустился на 94 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 60,59 рубля, курс доллара на 31 марта 2017 упал на 65 копеек - до 56,37 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 77,83 копейки - до 58,27 рубля.

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По словам аналитика ВТБ24 Алексея Михеева, инвесторам следует покупать доллары, так как "парадоксальное" укрепление ужшкммт рубля закончилось или близко к завершению.

Сейчас основное влияние на курс рубля оказывают цены на нефть, но в последнее время российскую валюту в последнее время поддерживали и другие факторы, в том числе приток спекулятивного капитала.

"Возможно, на днях срабатывали стопы, происходило принудительное закрытие позиций у игроков, которые долгое время держали позиции против рубля. Возможно, повлияли налоговые выплаты в конце марта", — сказал эксперт.

Аналитик не исключает продолжение отскока цен на нефть, причем в этом случае рубль продолжит дорожать, несмотря на перекупленность.

Вместе с тем Михеев ожидает, что цены на нефть начнут снижаться и упадут ниже 50 долларов за баррель. Вслед за этим прекратится рост рубля, а спекулянты начнут играть против российской валюты. Затем рубль начнет падать более стремительными темпами, и курс доллара вырастет до 62-63 рублей в ближайшие месяцы.