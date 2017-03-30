В Кремле прокомментировали заявление Сокурова на вручении «Ники»

Режиссер вновь поднял вопрос о судьбе Сенцова.

В Кремле прокомментировали заявление режиссера Александра Сокурова на церемонии вручения премии «Ника», сообщают РИА Новости со ссылкой на заяаление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Отметим, что ранее во время церемонии вручения «Ники» Сокуров, получивший награду «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Сенцова. Также он призвал к диалогу власти с молодежью.

«Мы с большим уважением относимся к мастеру», – заявил Песков, напомнив, что ответ ужшкммт по поводу украинца Олега Сенцова, осужденного за террористическую деятельность, Путин дал еще в декабре, на заседании президентского совета.

«Собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента», – добавил Песков.

Напомним, на заседании совета при президенте по культуре и искусству Сокуров попросил Владимира Путина освободить Сенцова из-под стражи. Глава государства отметил, что украинца осудили не за творчество, а за то, что он посвятил себя террористической деятельности. По словам президента, для освобождения Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.

Суд в 2015 году приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.