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В Южной Корее арестована экс-президента Пак Кын Хе по делу о коррупции

Опубликовано 30.03.17 21:44 В Южной Корее арестована экс-президента Пак Кын Хе по делу о коррупции

27 марта прокуратура Южной Кореи обратилась в суд за ордером на арест экс-президент страны.

Власти Южной Кореи задержали бывшего президента страны Пак Кын Хе по делу о коррупции, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным агентства, Пак Кын Хе была задержана после того, как суд Сеула выдал ордер на её арест по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — близкой подруге экс-президента Цой Сун Силь.

Ранее прокуратура Южной Кореи направила в суд запрос ордера на ужшкммт арест Пак Кын Хе.

Напомним, в декабре 2016 года парламентом ей был объявлен импичмент, в стране прошла массовая компания с осуждением главы государства. В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Цой Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.
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