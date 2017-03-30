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Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе

Опубликовано 30.03.17 20:36 Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля, передают РИА Новости со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-секретаря украинского лидера Святослав Цеголко.

"Президент дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны относительно режима прекращения огня с 1 апреля.",  - написал Цеголко.

Стоит отметить, что сам Порошенко, пребывающий на Мальте с рабочим визитом, сомневается в том, что ополченцы будут соблюдать достигнутую договоренность о перемирии.

Днем ранее представитель России ужшкммт в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил о согласованном членами группы прекращении огня на юго-востоке Украины с 1 апреля.

«В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с Пасхальными праздниками», — процитировало агентство Грызлова.
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