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Пожаловавшаяся на силовиков чеченка публично извинилась перед властями (ВИДЕО)

Опубликовано 30.03.17 17:24 Пожаловавшаяся на силовиков чеченка публично извинилась перед властями (ВИДЕО)

Жительницу Чечни, заявлявшую о конфликте с силовиками, заставили извиниться.

Жительница Чечни Марет Занзулаева, выступавшая на сходе сельчан в селении Давыденко, извинилась за свои высказывания относительно земельного конфликта и опровергла информацию об избиении людей силовиками. Сюжет об этом был показан вечером 29 марта в новостной программе телеканала "Грозный", передает "Кавказский узел".

26 марта в селе Давыденко Ачхой-Мартановского района Чечни, где власти пытались снести несколько домов, произошел конфликт местных жителей и силовиков. Со слов сельчан, в ходе стычки ужшкммт силовики избивали людей, стреляли в воздух, три человека были задержаны. В Интернете на следующий день появилось видео, на котором запечатлен момент с эмоциональными выступлениями жительниц села на чеченском языке.

Одна из женщин на этом видео говорит об избиениях людей сотрудниками полиции и несколько раз называет одного из них "бычьей головой". Эта женщина оказалась Марет Занзулаевой. В репортаже ЧГТРК "Грозный", который был показан 29 марта вечером, председатель парламента Чечни Магомед Даудов благодарит Занзулаеву за то, что она "приняла приглашение" встретиться с ним. Это "долг депутатов", разбираться в проблемах людей, подчеркивает Даудов.

"В Чечне распространяются сплетни, есть немало тех, кто ждет, не произойдет ли в Чечне чего-либо… У меня вопрос: тебе кто-нибудь из представителей органов власти создал проблемы?" - говорит Магомед Даудов на чеченском языке сидящей перед ним женщине.

Та, сидя с опущенными вниз глазами, отвечает отрицательно.

Также спикер парламента спрашивает Занзулаеву, создавались ли проблемы ее матери, видела ли она, чтобы кто-либо из сотрудников правоохранительных структур дотрагивался до других сельчан, на что женщина также отвечает: "Нет".

По версии местной администрации, власти предлагали сельчанам привести в порядок документы на земельные участки, но те отказались, поэтому было принято решение снести их дома.

"Марет, то, что ты говорила в том выступлении, недостойно чеченской женщины, по нашим адатам очень стыдно обзывать человека. Мужчину не сравнивают с бычком. Видишь ли, сегодня есть закон, есть адат. Если ты нарушаешь закон, нарушаешь адат", - отмечает Магомед Даудов.

Он говорит женщине, что полицейский может написать заявление о том, что его оскорбляют. "Поэтому надо знать, что говорить. Все, что вздумается [говорить] нельзя, женщине тем более. Марет, это некрасиво. Весь мир это видит", - заявил Даудов.

Также спикер чеченского парламента отметил, что Занзулаева является уроженкой Наура, и что конфликт в Давыденко ее не касается.

На претензии Даудова женщина, также не поднимая глаз, ответила: "Я говорила то, чего не видела. Я не знала, что снимают [видео]. Прошу прощения".
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