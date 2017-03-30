В мессенджере Павла Дурова Telegram появились звонки

Мессенджер запустил аудиозвонки в приложениях для iOS и Android.

Мессенджер Telegram добавил функцию голосовых звонков в странах Западной Европы. Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

"В течение нескольких дней звонки будут запущены в остальных странах мира", - отмечается в сообщении мессенджера в Google Play.

Telegram сообщает, что функция звонков основана на той же технологии шифрования, что используется в секретных чатах мессенджера. Сейчас возможность совершать звонки через интернет есть у основных конкурентов - WhatsApp, Viber, Skype.

Пользователи ужшкммт в настройках приложения могут ограничить круг контактов, которые могут им звонить. Также можно уменьшить трафик, расходуемый при звонке, уточняет РБК.

Чтобы понять, что разговор ведется с конкретным человеком, собеседники могут сравнивать свои «ключи» во время разговора при помощи смайликов.

О создании групповых звонков и видеозвонков пока не сообщается. В компании уточнили, что все разговоры защищены end-to-end шифрованием. В этой системе зашифрованная информация без посредников передается от устройства к устройству и действует по принципу «закрытого ключа», что позволяет расшифровать информацию только получателю. Зашифровка и расшифровка сообщений происходят без участия сервера. В данное время это один из самых надежных способов шифрования.