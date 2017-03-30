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YouTube ВИДЕО: таинственное мифическое существо напугало байкеров в Индонезии

Опубликовано 30.03.17 16:50 YouTube ВИДЕО: таинственное мифическое существо напугало байкеров в Индонезии

Ютуб ВИДЕО с необычным пигмем было снято на острове Суматра.

На индонезийском острове Суматра группа мотоциклистов, совершавшая мотокросс в провинции Ачех, засняла необычного пигмея  который может принадлежать к мифическому племени манте, последнее упоминание о котором встречается в XVII веке.

На опубликованном на YouTube ВИДЕО запечатлено, как на пути у байкеров возникает полуголый человек очень маленького роста. Некоторое время он бежал перед мотоциклистом, а затем скрылся в высокой траве. Догнать мотоциклисты его так ужшкммт и не смогли.

За несколько дней уникальное видео собрало более двух миллионов просмотров. 

YouTube ВИДЕО: таинственный пигмей из мифического племени напугал байкеров в Индонезии

Рост представителей древнего племени манте составлял не более метра. Оно обитало на индонезийском острове около 50 тысяч лет назад.

Ученые относят его к отдельному виду человека, не имеющему отношения к человеку современному. К тому же у индонезийских пигмеев практически не было подбородка.
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