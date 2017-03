Путин впервые высказался про митинги 26 марта (ВИДЕО) Владимир Путин заявил о восприятии Россией США как великой державы и призвал «читать по губам» в ответ на вопрос о выборах в США. 26 марта в Москве и десятках других крупных городов России прошли антикоррупционные митинги, участники которых требовали у власти реакции на фильм «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального «Он вам не Димон». 30 марта Владимир Путин впервые отреагировал на акции протеста против коррупции, которые прошли 26 марта. Комментируя антикоррупционные митинги, президент вспомнил об «арабской весне» и Евромайдане, отметив, что эти события «привели к хаосу», пишет РБК. «Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией», — сказал Путин, выступая на Арктическом ужшкммт форуме. <br /> «Проблема последнее время стала меньше, о чем свидетельствуют опросы общественности. Я считаю неправильным, когда политические силы пытаются использовать этот инструмент для своей раскрутки, а не для улучшения ситуации в стране», — добавил Путин. «Это инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос», — подчеркнул президент. «Все, кто выходят за рамки закона должны нести ответственность в рамках российского законодательства», — сказал он. Также Владимир Путин заявил, что все, кто нарушает закон, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством, передает "Интерфакс". ​Президент также назвал политизированными призывы Запада освободить задержанных на прошедших несанкционированных митингах в Москве и других городах России. Россия относится к Соединенным Штатам как к великой державе, с которой намерена установить добрые партнерские отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам, как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное - ложь и выдумки в отношении России, и провокация", - сказал Путин в четверг на Арктическом форуме в Архангельске. Отвечая на вопрос ведущего относительного того, что в комитете Конгресса США рассматривается вопрос о деятельности России по использованию дезинформации с целью повлиять на результаты выборов в США, Путин отметил: "Все это используется для внутриполитической американской повестки дня". "Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов", - подчеркнул президент РФ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о влиянии Москвы на выборы в США, сказал «читать по губам». Об этом российский лидер заявил на Международном арктическом форуме в Архангельске, передает корреспондент РБК.



«Как говорил президент Рейган, читайте по губам: No», — сказал Путин. Россия намерена выстраивать партнерские отношения с США, информация об обратном - ложь, выдумки и провокации, которые используются определенными силами во внутриполитической борьбе в Вашингтоне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер считает, что попытки ухудшить отношения двух стран являются большой ошибкой и надеется, что "чем раньше, тем лучше" ситуация нормализуется, отмечает ТАСС.