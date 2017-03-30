Ученые: пауки могут за год сожрать всех людей на Земле

Если пауки захотят, они могут всего за один год съесть всех людей на Земле и даже не наесться.

Европейские ученые Мартин Ниффелер и Клаус Биркхофер подсчитали, что пауки теоретически могут съесть всех людей на планете за один год, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Согласно их подсчетам, масса добычи, которую поглощает мировая популяция пауков в год, варьируется от 400 до 800 миллионов тонн. В то же время суммарная биомасса семи миллиардов жителей планеты составляет 357 миллионов тонн. Таким образом, пауки могут съесть за ужшкммт год все человечество и все равно останутся голодными, отмечается в статье.

Свою оценку исследователи основывают на таких показателях, как количество пауков на один квадратный метр в различных зонах Земли, пригодных для их проживания, а также среднее количество пищи, потребляемое членистоногих разных размеров. Например, в среднем в мире на один квадратный метр приходится 131 паук, приводят статистику ученые.

Несмотря на то, что большая часть пауков питается насекомыми, известно, что более крупные виды могут потреблять в пищу ящериц, птиц и даже небольших млекопитающих.