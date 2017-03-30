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Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте (ФОТО)

Опубликовано 30.03.17 14:50 Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте (ФОТО)

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили снова попал в нелепую ситуацию.

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе Европейской народной партии, который проходит на Мальте, пишет украинское издание "Обозреватель".

На опубликованных на странице Саакашвили в Facebook фотографиях видно, что политик занял место лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума.

"Возможно, таким образом бывший председатель Одесской областной госадминистрации хотел быть поближе к президенту Украины Петру Порошенко, которого посадили перед представителем Нидерландов", - заключает издание.

На других ужшкммт снимках видно, что позже табличку на месте, где сидел Саакашвили, поменяли на его имя.

Кроме того, источники издания предоставили документ регистрации участников конгресса ЕНП, в котором Саакашвили записан как председатель грузинской партии "Единое национальное движение".

"На конгрессе Европейской народной партии Саакашвили продемонстрировал, что для него значит Украина. Он зарегистрировался там как представитель Грузии. То есть, Украина для него лишь временное явление?" - отмечает оно.
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