Курс доллара на сегодня, 30 марта 2017: курс доллара опустился до минимума с июля 2015 года

Курс валют на сегодня, 30 марта 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 30 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 30 марта 2017 составляет 57,02 руб., курс евро на сегодня составляет 61,53 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 30 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на отметке 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на 30 марта 2017 равен 59,44 руб. и 62,94 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

При открытии торгов 30 марта 2017 года ужшкммт курс доллара опустился на 27 копеек и достиг на 10:46 мск 56,36 рубля, что стало минимальным значением с июля 2015 года. В свою очередь, курс евро опустился на 24 копейки и составил 60,66 рубля.

По словам экспертов, укрепление российской валюты наблюдается на фоне роста цен на нефть: стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,03% - до 52,44 доллара за баррель. "Черное золото" продолжило рост после выхода данных Минэнерго США, которые показали более слабый, чем ожидалось, рост запасов нефти.

По словам ведущего аналитика банка "Российский Капитал" Анастасии Сосноой, в ближайшее время нефтяные котировки Brent будут курсировать в диапазоне 50-54 доллара за баррель.

Она уверена, что если до конца недели ему удастся закрепиться ниже указанной отметки, то в дальнейшем можно будет рассчитывать и на более серьезное укрепление рубля к доллару, пишет Lenta.ru.