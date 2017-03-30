"Будильник себе ставьте в разные места": Медведев унизил министра Ткачева

Опоздавший глава Минсельхоза спровоцировал гневную реакцию российского премьера.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сурово отчитал главу Минсельхоза Александра Ткачева за то, что тот опоздал на заседание правительства. Глава Кабина посоветовал проспавшему подчиненному "ставить себе будильник в разные места", чтобы не опаздывать в будущем.

"Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич... Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот ужшкммт на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - заявил Медведев. Его слова приводит Life.

Как ранее сообщал Topnews, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с президентом России Владимиром Путиным посетили остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Первые лица государства оценили процесс "генеральной уборки" отходов с нефтепродуктами и углём.

Первое совместное появление Путина и Медведева не осталось без внимания интернет-пользователей, которые оставили по этому поводу в соцсетях массу едких комментариев.