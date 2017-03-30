Борис Филатов раскритиковал жителей Украины из-за того, что те не понимают его работу.

Глава города украинского города Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов обвинил сограждан в том, что они не понимают пользу его работы, и ему приходится объяснять им очевидные вещи. В частности, в своем Facebook чиновник упрекнул своих коллег в том, что они всеми силами противятся инновациям, а журналисты пишут о нём "гадости".

Пользователи Сети оставили к публикации более 200 комментариев. Многие поддерживают мэра и советуют ему продолжать активную ужшкммт работу, не обращая внимания на людей, не понимающих очевидных вещей.

"Вас поддерживает огромное количество нормальных, адекватных людей. Сограждан и не только. Это естественно, поэтому воспринимается как само собой разумеющееся.", "Строго, но справедливо", "Мэр, спокойно работай, а шавки всегда гавкают, такая их природа и физиология", - пишут пользователи.

Другие посоветовали Филатову быть аккуратнее в высказываниях и не забывать, что именно граждане выбрали его на пост мэра.

Добавим, что сейчас Борис Филатов находится в Лондоне с рабочей командировкой.