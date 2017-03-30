YouTube ВИДЕО превращения домработницы в зомби шокировало Сеть

Запечатленное на Ютуб ВИДЕО поведение домработницы натолкнуло жительницу Сингапура на мысль, что она одержима дьяволом.

В Сингапуре местная жительница Нурул Бейкер заявила, что ее домработница одержима дьяволом. В подтверждение своих слов женщина опубликовала на видеохостинге YouTube шокирующее ВИДЕО, на котором запечатлено, как служанка ходит по квартире с вытаращенными глазами и совершает странные движения руками.

"Зло взяло власть над моей домработницей, когда та вышла из душа. Какое счастье, что мамы и детей в этот момент не ужшкммт было дома", — написала Бейкер, опубликовав видео, снятое скрытыми камерами.

YouTube ВИДЕО: превращение домработницы в зомби шокировало Интернет

Однако многие из тех, кто посмотрел ролик, считают, что девушка притворяется.

"Она ведет себя так странно, чтобы иметь легальные основания уволиться с работы", — написал один из комментаторов.

"Скорее всего, она устала быть домохозяйкой и хочет вернуться на родину. Лучше отпусти ее, пока она не начала плевать тебе в чай и еду", — отметил другой.

Нашлись и те, кому сцена с домработницей напомнила фильм ужасов "Визит".

Ютуб ВИДЕО "превращения" домработницы в зомби напомнил интернет-пользователям сцену из фильма ужасов "Визит"

Удалось ли автору видео вывести домработницу на чистую воду, не уточняется.