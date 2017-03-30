 
TOP 10

1 Экс-прокурора отправили в психушку за речь на митинге "Он вам не Димон"

2 "Будильник себе ставьте в разные места": Медведев унизил министра Ткачева

3 В Домодедово пожарная машина протаранила толпу: есть жертвы (ВИДЕО)

4 "Президент взялся за ледоруб": визит Путина и Медведева на Землю Франца-Иосифа "взорвал" соцсети

5 Познер прокомментировал митинги 26 марта и молчания федеральных каналов

6 Samsung официально презентовала смартфоны Galaxy S8 и S8+ (ФОТО, ВИДЕО)

7 СМИ узнали о взрыве на заводе "Молния" в Москве с тремя погибшими

8 Глава Днепра назвал украинцев унылым г*вном

9 Пугающий бюст Криштиану Роналду на Мадейре стал мемом в Сети (ФОТО)

10 ВИДЕО превращения домработницы в зомби шокировало Сеть

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО превращения домработницы в зомби шокировало Сеть

Опубликовано 30.03.17 13:07 YouTube ВИДЕО превращения домработницы в зомби шокировало Сеть

Запечатленное на Ютуб ВИДЕО поведение домработницы натолкнуло жительницу Сингапура на мысль, что она одержима дьяволом.

В Сингапуре местная жительница Нурул Бейкер заявила, что ее домработница одержима дьяволом. В подтверждение своих слов женщина опубликовала на видеохостинге YouTube шокирующее ВИДЕО, на котором запечатлено, как служанка ходит по квартире с вытаращенными глазами и совершает странные движения руками.

"Зло взяло власть над моей домработницей, когда та вышла из душа. Какое счастье, что мамы и детей в этот момент не ужшкммт было дома", — написала Бейкер, опубликовав видео, снятое скрытыми камерами.

YouTube ВИДЕО: превращение домработницы в зомби шокировало Интернет

Однако многие из тех, кто посмотрел ролик, считают, что девушка притворяется.

"Она ведет себя так странно, чтобы иметь легальные основания уволиться с работы", — написал один из комментаторов.

"Скорее всего, она устала быть домохозяйкой и хочет вернуться на родину. Лучше отпусти ее, пока она не начала плевать тебе в чай и еду", — отметил другой.

Нашлись и те, кому сцена с домработницей напомнила фильм ужасов "Визит".

Ютуб ВИДЕО "превращения" домработницы в зомби напомнил интернет-пользователям сцену из фильма ужасов "Визит"

Удалось ли автору видео вывести домработницу на чистую воду, не уточняется.
Другие материалы по этой теме

Лобовое столкновение маршрутки и иномарки в Бурятии попало на ВИДЕО

Страшная смерть известного гонщика попала на ВИДЕО

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга