В Германии ищут русскоговорящих людей, которые могли бы исполнить роль статистов в военных учениях США для придания им убедительности.

Немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с НАТО и армией США, начало поиск "русских" статистов для проведения учений военного блока. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство, военные учения пройдут на американском полигоне оэнфельс в Баварии.

Объявление о наборе статистов для изображения «русских» появилась в разделе вакансий на сайте berlin.de 22 марта. Размещено оно было немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH, специализирующемся на подборке массовок для военных учений НАТО и ужшкммт вооруженных сил США. Судя по фотографиям и данным на сайте самого агентства, ранее оно искало статистов преимущественно для курируемых НАТО военных маневров Международных сил содействия безопасности (ISAF), в ходе которых нужно было создать условия, приближенные к афганским.

За €88-120 в день статисты должны играть «фермеров или владельцев магазинов», нося при этом специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало в ходе «боевых действий». Ранее это агентство нанимало массовку преимущественно для учений, приближенных к условиям Афганистана. Для какого именно сценария понадобились «русские», ни в описании вакансии, ни на сайте агентства не уточняется.

Указано лишь, что люди нужны к 26 апреля. На сайте Optronic HR GmbH уточняется, что первый раунд учений состоится с 28 апреля по 15 мая. Маневры пройдут на американском полигоне Хоэнфельс (Hohelfels) в Баварии.