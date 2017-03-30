Владимир Познер прокомментировал митинги 26 марта и молчания федеральных каналов

Известный журналист поделился своим мнением относительно сложившейся ситуации.

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер высказался на своем сайте относительно прошедших в стране антикоррупционных митингов 26 марта и замалчивания этой темы федеральными телеканалами.

"Федеральные каналы полностью проигнорировали эти протесты. Если не пользоваться интернетом, если ограничить свой источник информации федеральными телеканалами, то никаких протестов не было. Я забыл, кто это сказал (кажется, какой-то американский журналист): „Если этого не было ужшкммт на телевидении, значит, этого не было вовсе“. И для очень многих россиян — если не для большинства — этого и не было", — пишет журналист.

Он отмечает, что ограничения свободы СМИ приводят к тому, что все больше людей ищут другие источники информации, в частности иностранные.

"Такой подход со стороны властей — это не только ошибка, это гораздо хуже, это глупость, это свидетельство непонимания ими того, что происходит в стране", — отметил Познер.

Также он раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за то, что люди вышли на несанкционированный митинг после отказа властей Москвы согласовать акцию на Тверской улице.

"Они решили пойти напролом. Инициатор этих протестов, господин Навальный, прекрасно понимал, что за этим последует; я уверен, что он не сомневался в том, что его арестуют и дадут срок. Более того, если бы его не арестовали, думаю, он был бы огорчен: арест и 15 суток тюрьмы придают ему в глазах многих людей определенные черты борца за права народа. Не будем забывать, что он собирается баллотироваться в президенты в 2018 году, в связи с чем ему необходимо зарабатывать политический капитал. Я — не поклонник господина Навального, я считаю, что он вполне сознательно пошел на провокацию, подставив многих людей, которые не имели представления о том, какими могут быть последствия их участия в несанкционированном митинге", — уверен Познер.

По его словам, властям следовало разрешить митинг, а также не нужно было арестовывать Навального и давать ему административный срок. Кроме того, Познер категорически выступил против массовых задержаний на митинге в столице.

"Мне говорят: а вот в Голландии разогнали несанкционированный митинг с помощью водяных пушек, там не цацкались с участниками несанкционированного митинга. Почему никто не поносит голландские власти, а на нашу вешают всех собак. Я так отвечаю: мне совершенно безразлично, что и как делают в Голландии. Я не живу там. Я живу здесь, в России, и меня волнует то, что происходит у меня дома. И скажу совершенно определенно: мне не нравится то, что происходит", — подчеркнул журналист.

Как писал TopNews, антикоррупционные акции протеста прошли в России 26 марта 2017 года.