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Авария в Домодедово 30.03.2017: водитель пожарной машины протаранил толпу, есть жертвы (ВИДЕО)

Опубликовано 30.03.17 11:32 Авария в Домодедово 30.03.2017: водитель пожарной машины протаранил толпу, есть жертвы (ВИДЕО)

Авария с пожарной машиной в Домодедово 30 марта 2017: девять пешеходов ранены, есть погибшие.

ЧП с пожарной машиной в Домодедово 30 марта 2017: пожарная автоцистерна врезалась в людей у аэропорта «Домодедово»

Один человек погиб и семеро пострадали в результате автоаврии, произошедшей в районе аэропорта "Домодедово", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на Аэропортовском шоссе в районе аэропорта "Домодедово" пожарная машина аэропорта наехала на группу пешеходов. В результате один человек погиб, семеро пострадали, четверо из них находятся в реанимации.

Источник ужшкммт в правоохранительных органах Московской области сообщил ТАСС, что пожарный автомобиль пожарной охраны аэропорта Домодедово сбил девятерых человек, один из них погиб.

"По уточненным данным, ДТП произошло на территории аэропорта. Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигаясь задним ходом, сбила группу людей", - сказал источник. "По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины", - отметил собеседник агентства.

СМИ узнали подробности и причины ЧП в аэропорту "Домодедово"

Погибший человек, а также все пострадавшие, были сотрудниками аэропорта. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать то, что водитель перепутал педали газа и тормоза, уточняет "Звезда".

 

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не сообщается. Ведется проверка.

По данным Агентства "Москва", ссылающегося на источник в экстренных службах, у водителя машины случился гипертонический криз. 

В пресс-службе "Домодедово" отметили, что пострадавшим оказывают помощь в медицинском пункте аэропорта. Также стало известно, что погибшей оказалась женщина.
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