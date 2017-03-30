Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Тарасова и Морозов откатали на малую бронзу, несмотря на травму (ВИДЕО)

Фигурное катание, чемпионат мира 2017, последние новости: во время тренировки Морозов случайно порезал партнерше левую ногу, в результате ей наложили десять швов.

ЧМ по фигурному катанию 2017: Тарасова и Морозов выступили на малую бронзу, несмотря на травму

Чемпионы Европы и победители финала Гран-при в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов (79,37 балла), занявшие третье место после исполнения короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию, стали лучшими среди трех российских дуэтов.

Первое место заняли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,23), на втором — Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (79,84), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали ужшкммт пятыми (74,26). Олимпийские чемпионы в команде и обладатели личного серебра сочинских Игр Ксения Столбова и Федор Климов — тринадцатые (65,69).

Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступление ВИДЕО

Ранее сообщалось, что чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов могут сняться с чемпионата мира по фигурному катанию из-за травмы, полученной партнершей.

"Во время предстартовой тренировки, во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов", - цитирует ТАСС тренера спортсменов Нину Мозер.

Однако, к счастью, россияне смогли собраться и показать превосходный результат.

Чемпионата мира по фигурному катанию 2017: расписание

30 марта, четверг

12:30 - Мужчина, короткая программа (12:10 "Матч! Арена", повтор 15:15 "Матч ТВ") 18:55 - Пары, произвольная программа (18:55 "Матч! Арена", "Евроспорт", повтор 21:30 "Матч ТВ")

31 марта, пятница

11:00 - Танцы на льду, короткий танец (11:00 "Матч! Арена", "Евроспорт 2", повтор 13:50 "Матч ТВ") 18:00 - Женщины, произвольная программа (18:00 "Матч ТВ", "Матч! Арена", "Евроспорт")

1 апреля, суббота

10:50 - Мужчины, произвольная программа (10:50 "Матч! Арена", "Евроспорт 2", 13:40 "Матч ТВ") 16:35 - Танцы на льду, произвольный танец (16:35 "Матч! Арена", "Евроспорт", 17:30 "Матч ТВ")

2 апреля, воскресенье

14:00 - Показательные выступления ( 14:00 "Матч! Арена").