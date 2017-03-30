Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Тарасова и Морозов откатали на малую бронзу, несмотря на травму (ВИДЕО)
Опубликовано 30.03.17 11:27
Фигурное катание, чемпионат мира 2017, последние новости: во время тренировки Морозов случайно порезал партнерше левую ногу, в результате ей наложили десять швов.
ЧМ по фигурному катанию 2017: Тарасова и Морозов выступили на малую бронзу, несмотря на травму
Чемпионы Европы и победители финала Гран-при в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов (79,37 балла), занявшие третье место после исполнения короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию, стали лучшими среди трех российских дуэтов.
Первое место заняли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,23), на втором — Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (79,84), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали ужшкммт пятыми (74,26). Олимпийские чемпионы в команде и обладатели личного серебра сочинских Игр Ксения Столбова и Федор Климов — тринадцатые (65,69).
Чемпионат мира по фигурному катанию 2017: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступление ВИДЕО
Ранее сообщалось, что чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов могут сняться с чемпионата мира по фигурному катанию из-за травмы, полученной партнершей.
"Во время предстартовой тренировки, во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов", - цитирует ТАСС тренера спортсменов Нину Мозер.
Однако, к счастью, россияне смогли собраться и показать превосходный результат.
Чемпионата мира по фигурному катанию 2017: расписание