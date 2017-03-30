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Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: в ПФР рассказали о повышении пенсий с 1 апреля 2017 года

Опубликовано 30.03.17 10:56 Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: в ПФР рассказали о повышении пенсий с 1 апреля 2017 года

Повышение пенсий в апреле 2017 года, последние новости: кроме социальных пенсий с 1 апреля проиндексируют пенсии по государственному обеспечению.

Индексация пенсий в 2017 году, последние новости сегодня: об индексации пенсий с 1 апреля 2017 года в России рассказали в ПФР

Как сообщается на официальном сайте ПФР, в России с 1 апреля 2017 года будут проиндексированы на 1,5% пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные выплаты, как работающим, так и неработающим пенсионерам. Таким образом, среднегодовой размер социальной пенсии в 017 году составит 8 742 рубля (102,4% к прожиточному минимуму пенсионера).

Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года в России ужшкммт производится в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, составившего за прошлый год 1,015, поэтому именно с таким же коэффициентом повышаются пенсии.

В ПФР отмечают, что инвалиды I группы и дети-инвалиды являются особой категорией получателей. Их пенсия достигнет 12 082 рублей.

С 1 апреля 2017 года повышаются также пенсии по государственному обеспечению: это пенсии граждан, пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, вторые, государственные, пенсии инвалидов, участников Великой отечественной войны, вдов, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторые другие.

"Категорий получателей пенсий по гособеспечению довольно много и размер пенсий у них индивидуален", - отмечается на сайте пенсионного фонда.

Кроме того, страховые пенсии неработающих пенсионеров доиндексируются с 1 апреля на 0,38%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 655 рублей  - 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера. 
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