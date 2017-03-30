Сирия сегодня 2017, новости 30 марта: сводки, обзор карты военных действий в Сирии на сегодня, 30.03.2017

Последние новости Сирии на сегодня, 30 марта 2017: боевики продолжают оказывать активное сопротивление.

Сирия, последние новости на сегодня, 30 марта 2017

Вооруженные силы Германии могли принимать участие в нанесении авиаудара по территории Сирийской Арабской Республики, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Об этом в среду сообщил немецкий журнал Focus.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала действия Пентагона, который попытался переложить ответственность за гибель жителей Мосула на власти Ирака, отвечавшие за координацию гуманитарной ужшкммт помощи.

Власти Турции заявили об успешном завершении операции " Щит Евфрата " на севере Сирии. Соответствующее заявление было распространено по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ).

После окончания заседания под председательством президента страны Тайипа Эрдогана было объявлено об успешном завершении операции " Щит Евфрата " . Как отмечается в заявлении СНБ, операция была начата для обеспечения безопасности страны, предотвращения угрозы от террористической группировки " Исламское государство " (ИГ, запрещена в России), а также возвращения сирийских беженцев на родину.

Подчеркивается, что все объявленные цели операции были успешно достигнуты. Напомним, что операция " Щит Евфрата " была начата 24 августа прошлого года.

Ситуация в Сирии станет основной темой визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гаттилов.

По словам российского дипломата, Москва настаивает на том, чтобы Вашингтон более активно участвовал в поиске путей урегулирования кризиса на территории Сирийской Арабской Республики.

Обзор карты боевых действий: оперативная сводка по Сирии сегодня, 30 марта

На текущий момент можно констатировать, что обстановка в Сирии продолжает оставаться сложной. Правительственные войска методично продвигаются на востоке Алеппо, занимая равнину Маскана. На севере Хамы с переменным успехом идут тяжелые бои. Провинция Сувейда практически полностью очищена от террористов. Сирийская армия теснит мятежников в пригородах Дамаска.

Один за другим населенные пункты в восточном Алеппо переходят под контроль правительственных войск. Подразделения ВС САР намерены окружить авиабазу Джира, где еще окопались джихадисты.

Для реализации этого плана сирийские военные вчера овладели селениями Джабб Мади и Заркие, перед этим освободив еще две деревни. Кроме оставшихся на этом направлении подразделений бригады Tiger Forces в наступлении участвовали бойцы племенного ополчения Аль-Бакир.

Воспользовавшись отводом бандформирований Исламского государства в Ракку, правительственные войска на бронетехнике провели рейд по шоссе М4, внезапным ударом захватив деревни Аль-Машрафа и Кайсума. Кроме того под контроль сирийских военных перешла высота Талль-Махдум. В результате авиабаза Джира оказалась окружена с трех сторон.

Не имея возможности в полной мере противостоять сирийской армии, ИГИЛ вновь начало бросать в атаки смертников. Вчера, один камикадзе с поясом-шахида произвел взрыв в деревне Аль-Закия, находясь неподалеку от группы военнослужащих. Этот инцидент произошел после полудня. В результате взрыва погибло 9 сирийских солдат.

Наступление Сирийских демократических сил в Ракке стало пробуксовывать. Распиаренное освобождение плотины Табка оказалось блефом. Формирования SDF были вынуждены ее покинуть, так как опасаются дальнейшего разрушения дамбы, которое последует в ходе боевых действий и обстрелов противоборствующих сторон.

В настоящее время силы коалиции штурмуют город Табка, но пока позитивных результатов нет. На этом участке фронта курды встретили ожесточенное сопротивление террористов, которое даже не может сломить авиаудары самолетов США.

Между тем командующий SDF Насер Хадж Мансур заявил, что руководство Курдистана одобрило использование недавно захваченной у террористов авиабазы Табка американской авиаций. Согласно его речи, опубликованной в издании самолеты коалиции будут переброшены с аэродрома Инжирлик, так как у США ухудшились отношения с Анкарой.

Пентагон, по-прежнему, расширяет военно-техническую поддержку Сирийским демократическим силам. Так в Курдистан транспортной авиацией США доставлена очередная партия легкой бронетехники, в основном представленная бронемашинами и БТР.

Сирия, март 2017 ВИДЕО