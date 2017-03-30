 
TOP 10

1 Экс-прокурора отправили в психушку за речь на митинге "Он вам не Димон"

2 "Президент взялся за ледоруб": визит Путина и Медведева на Землю Франца-Иосифа "взорвал" соцсети

3 Samsung официально презентовала смартфоны Galaxy S8 и S8+ (ФОТО, ВИДЕО)

4 Певец Джордж Майкл похоронен в Лондоне спустя три месяца после смерти

5 В СФ предложили расследовать факты о доходах и имуществе Медведева

6 Президент Ливана во время встречи ЛАГ упал плашмя на пол (ВИДЕО)

7 "Отпентагонят и бросят": Мария Захарова едко прокомментировала заявление США по Мосулу

8 Пугающий бюст Криштиану Роналду на Мадейре стал мемом в Сети (ФОТО)

9 СМИ раскрыли секрет фото Трампа в окружении белых мужчин (ФОТО)

10 Минкультуры предложило блокировать сайты с пиратскими фильмами без суда

Новости наших партнеров

Минкультуры предложило блокировать сайты с пиратскими фильмами без суда

Опубликовано 30.03.17 10:40 Минкультуры предложило блокировать сайты с пиратскими фильмами без суда

Минкультуры предлагает схему, которая сократит срок удаления страниц, нарушающих авторские права, до двух дней.

Кинематографисты высказались за блокировку пиратских сайтов с российскими фильмами без суда "за пару дней", сообщает "Коммерсантъ".

Минкульт готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов. Согласно идее, поддержанной отечественными кинематографистами, доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней. Предложение может быть внесено ужшкммт в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке "зеркал" пиратских сайтов.

Обращение кинематографистов к министру культуры Владимиру Мединскому подписали продюсеры Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Сергей Мелькумов, Игорь Толстунов, Анатолий Максимов и Ренат Давлетьяров.

Как пишут кинематографисты, по их сведениям, Минкульт прорабатывает "дополнительные меры защиты правообладателей национальных фильмов". Необходимо принять меры, "позволяющие на корню пресекать пиратство национальных фильмов в интернете, а именно путем блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме, блокировки ссылок на пиратский контент через поисковые системы", пишут они. Действующие сроки прекращения доступа к пиратскому контенту "с учетом судебной процедуры сводят на нет эффективность блокировок".

Ко второму чтению законопроекта о блокировке "зеркал" министерство совместно с депутатами рассчитывает разработать поправки. Минкульт предлагает следующий механизм: правообладатель, обнаруживший свой незаконно размещенный фильм в интернете, может написать заявление в Минкульт. Министерство, подтвердив данные о правообладателе, в течение дня выносит требование о блокировке страницы с фильмом и направляет его в Роскомнадзор. Последний "незамедлительно" и без суда направит операторам связи уведомление о блокировке страницы сайта с фильмом, а поисковикам запретит давать ссылки на эти страницы. Если сайт не согласен с претензиями, ему предлагается их оспорить в течение десяти дней. Таким образом, минимальный срок удаления пиратского контента сокращается до двух дней.
Другие материалы по этой теме

IT-эксперт: российские чиновники и силовики активно скачивают пиратский контент

В России введут штрафы для пиратов за скачивание новых отечественных фильмов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга