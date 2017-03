Португальские власти присвоили аэропорту на острове Мадейра имя известного футболиста.

Власти Португалии официально присвоили аэропорту на острове Мадейра имя известного футболиста Криштиану Роналду и установили там его бюст. Однако многие отметили, что скульптура мало чем похожа на красавца-футболиста. К тому же бронзовая голова имеет довольно пугающий вид.

Which one is Cristiano? pic.twitter.com/SNrSUn0c7K — Bleacher Report UK (@br_uk) 29 марта 2017 г.

«Кто из них Криштиану?»

Некотрые шутники попытались примерить бюст к живому футболисту.

I don't know what you guys are talking about. I think the Ronaldo statue looks pretty good. pic.twitter.com/Zq6jd01yG9 — Mike Sanz (@mikesanz19) 29 марта 2017 г.

Some of the all-time great Cristiano Ronaldo moments pic.twitter.com/57Tx9VhbUm — Bleacher Report UK (@br_uk) 29 марта 2017 г.

Многие выражение её лица сочли более подходящими для фильмов ужасов.

New horror movie trope: Ronaldo's bronze face. pic.twitter.com/MKrumgHdLv — The Football Ramble (@FootballRamble) 29 марта 2017 г.

Похоже, что Роналду не очень везёт со статуями. Вот такая была установлена возле его персонального музея в Фуншале, родном городе футболиста.