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"Отпентагонят и бросят": Мария Захарова едко прокомментировала заявление США по Мосулу

Опубликовано 30.03.17 10:09 "Отпентагонят и бросят": Мария Захарова едко прокомментировала заявление США по Мосулу

Официальный представитель российского МИД подвергла критике Пентагон.

Официального представителя МИД РФ Мария Захарова подвергла критике Пентагон, возложивший ответственность за решение гуманитарных проблем в Мосуле на власти Ирака.

"В Пентагоне заявляют, что ответственность за решение гуманитарных проблем в Мосуле лежит на иракских властях… Где НПО, где защитники и поборники прав человека? Где умеренные трубадуры Алеппо? Даже вам стыдно за эти слова американского оборонного ведомства? Запомните, так будет с каждым государством, которое не ужшкммт в состоянии интеллектуально и физически за себя постоять, — отпентагонят и бросят", - написала она в своем Facebook.

Отметим, что в последние дни из Мосула поступали сообщения о большом числе жертв среди мирных жителей в результате авиаударов в западной части города. В этой связи к коалиции и возник вопрос о том, в состоянии ли она обеспечить гуманитарные коридоры.
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