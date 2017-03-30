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СМИ раскрыли секрет фото Трампа в окружении белых мужчин (ФОТО)

Опубликовано 30.03.17 09:47 СМИ раскрыли секрет фото Трампа в окружении белых мужчин (ФОТО)

Журналисты попытались объяснить, почему на снимках с официальных мероприятий Трампа окружают исключительно мужчины.

Журналисты попытались объяснить, почему на распространяемых в Сети американскими властями официальных фотографиях с обсуждений законопроектов в США запечатлены исключительно мужчины.

Как заметила британская газета The Independent, на фото с обсуждения реформы здравоохранения, опубликованном в Twitter вице-президента Майка Пенса, можно увидеть только мужчин. Пользователям социальной сети показалось странным, что на рассмотрение законопроекта, охватывающего вопросы материнства и детства, не позвали ни одну женщину.

"О, смотрите, комната, полная белых ужшкммт мужчин", — написал один из подписчиков.

Телеведущая Саманта Би также высказала замечания на этот счет, и ее поддержали 35 тысяч микроблогеров, которые сделали ретвит записи. К тому же журналисты вспомнили и другие подобные снимки Трампа.

По мнению обозреватель The New York Times Джилла Филиповича, отсутствие женщин на официальных снимках не случайно. Журналист вывел целую теорию, которую The Independent назвала зловещей. Так, Филипович полагает, что лозунг Трампа "сделать Америку великой вновь" содержал неявное обещание вернуть историческое превосходство "белому человеку", а в частности, "белым мужчинам", поддержавшим республиканца на выборах, пишет Lenta.ru.

Отметим, что оппоненты Трампа регулярно обвиняют его в расизме, сексизме и неуважительном отношении к женщинам. 
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