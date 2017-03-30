Сенатор от Иркутской области предложил расследовать "все факты" о доходах и имуществе Медведева

Мархаев призвал проверить, "соответствуют ли действительности обстоятельства" из расследования ФБК.

Сенатор от Иркутской области, член КПРФ Вячеслав Мархаев заявил в ходе заседания Совета Федерации 29 марта о необходимости расследовать "все факты, связанные с доходами и имуществом" премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как сообщает РБК со ссылкой на текст заявления сенатора, Мархаев призвал сотрудников правоохранительных органов и Генпрокуратуры выяснить, "соответствуют ли действительности обстоятельства" из расследования ФБК, которое стало поводом для акций протеста в российских городах 26 марта.

По его словам, о прошедших митингах молчат так же, как ужшкммт о протестах дальнобойщиков и "локальных региональных протестах".

"Будем ли мы дальше так молчать или все же предпримем, хотя бы на уровне законодателей, какие-то меры?" — поинтересовался политик.

Журналисты отмечают, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко не дала в связи с заявлением сенатора протокольного поручения, объяснив это тем, что он "его не сформулировал". В свою очередь, представители Мархаева заявили изданию, что готовят необходимую формулировку.

Через некоторое время Матвиенко заявила, что власть "не должна делать вид, что ничего не происходит", а "должна встречаться с людьми и понимать, почему они протестуют".

Как говорится в сообщении о заседании на сайте Совета Федерации, Мархаев "предложил внимательно проанализировать причины протестных акций в ряде российских городов".

Ранее TopNews писал о том, что 26 марта в российских регионах прошли акции против оррупции, поводом для которых стало расследование ФБК о "тайной империи" Дмитрия Медведева.