Какой сегодня праздник: 30 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

30 марта отмечается сразу несколько праздников, среди которых День защиты Земли, а а также церковный праздник Алексей Теплый.

Какой сегодня праздник: 30 марта 2017 отмечается День защиты Земли

Традиционно 30 марта 2017 года отмечается День защиты Земли, призванный обратить внимание человечества на проблемы планеты, на которой оно живет. Быстрый рост промышленности, научно-технический прогресс не прошли бесследно для Земли. Загрязнение окружающей среды является насущной темой ученых.

Землю убивает вырубка лесов, загрязнение воздуха и водных ресурсов, уничтожение видов животных, рыб, птиц, радиационные загрязнения. Повсеместная добыча полезных ископаемых превращает ужшкммт нашу планету в бесплодную пустыню. Урон окружающей среде наносит также добыча и транспортировка нефти, а также глобальное потепление, лесные пожары, озоновые дыры и многое другое.

В День защиты Земли проходят экологические выставки и конференции, главной целью которых является призыв человечеству бережнее относиться к природе и экономнее расходовать ее ресурсы.

Какой народный праздник сегодня, 30 марта: Алексей Теплый

В народе 30 марта вспоминают Алексия Божьего, жившего на рубеже 4 и 5 веков. Согласно легенде, Алексий родился в богатой семье уважаемых людей и глубоких христиан, которые всю жизнь занимались благотворительностью. После бракосочетания, Алексий оставил родителей, молодую жену и отправился на восток в город Эдессу. Там он в течение 17 лет жил в милостыни, помогая людям, и каждую ночь молился, а затем снова вернулся в Рим, где родные не узнали его, но с радостью приютили в доме, где он прожил еще 17 лет и скончался. Только после этого люди узнали о его подвижничестве.

К этому времени на Руси уже таял снег. Считалось, что если на Алексия бежали большие ручьи, то и разливы будут объемные. В этот день люди собирали березовый сок, который, по поверью, обладал в этот день целительными свойствами. Из березовых почек на Алексия варили общеукрепляющий отвар.

В этот день нельзя кататься на санях. В народе говорили по этому повоу: "Прокатят санки мимо всех желаний".

В полдень крестьяне устраивали гусиные бои, которые заканчивались увеселительными пирушками. Также девушки делали журавликов из теста и клали их на высокие места, чтобы те оберегали дом. В теплых регионах на Алексея Теплого начинали сеять ячмень и овес.