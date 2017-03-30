Курс доллара на сегодня, 30 марта 2017: доллар подорожает до 63 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 30 марта 2017: ЦБ РФ опустил курс евро и поднял курс доллара на сегодня, 30 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 27 копеек и составил 61,53 рубля, курс доллара на 30 марта 2017 вырос на 9 копеек - до 57,02 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,57 копейки и составила 59,05 рубля.

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По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, курс доллара в среднесрочной перспективе ужшкммт поднимется до 62-63 рублей.

"Ощущение, что фундаментально цены на нефть должны быть ближе к 45 долларам за баррель, чем к 55. Это подтолкнет курс наверх, в среднесрочной перспективе мы говорим об уровне 62-63 рубля к доллару", — приводит его слова RNS.

Эксперт уточнил, что нефтяные котировки могут оказаться под давлением из-за наращивания добычи в странах Персидского залива. Также на рынок "черного золота" повлияет размораживание месторождений на Аляске и увеличение производства сланцевого сырья.