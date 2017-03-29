«Такого оригинального признания в любви у меня не было»: у Захаровой появился "тайный поклонник"

В признании на фото на задних дверях фуры находится грубая надпись на английском языке, содержащая признание в любви.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала признание в любви от "тайного поклонника" на своей странице в Facebook. Дипломат охарактеризовала данное сообщение как самое "оригинальное и неожиданное" признание в любви из когда-либо присланных ей.

"Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня ещё не было.Тайный поклонник, спасибо! До слёз!" — подписала снимок Захарова, подпись на котором гласит "I love you, bitch", что переводится, как "Я люблю тебя, с***".

«Это весна. Март уезжает в апрель и торопится признаться))», — комментируют ужшкммт снимок подписчики.

Примечательно, что в ответ на уточняющий вопрос подписчика Захарова отметила, что об адресации данного сообщения именно ей подсказала интуиция. Также пользователи предположили, что фотография была прислана представителю МИД в "личку" с неизвестного адреса.