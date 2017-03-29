 
TOP 10

1 Украину могут лишить "Евровидения" из-за Юлии Самойловой - СМИ

2 "Когда здесь начнется резня, их просто не будет": в Госдуме припугнули лауреатов "Ники" "кровавой кашей"

3 СМИ: Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством

4 «Газпром» скрыл отчет о долгах Чечни после критики Кадырова (ВИДЕО)

5 Чиновница из "ЕР" случайно предложила "жестоко наказать" Медведева (ВИДЕО)

6 Кассир супермаркета избила вооруженного пистолетом грабителя (ВИДЕО)

7 В Колумбии уволили врачей за танцы над голым пациентом (ВИДЕО)

8 "Да вы достигли дна": В Сети высмеяли презентацию Киева к «Евровидению-2017» (ВИДЕО)

9 Названа причина освобождения Нилова с поста главы ГИБДД

10 Меркель назвала условие для своей отставки

Новости наших партнеров

Меркель назвала условие для своей отставки

Опубликовано 29.03.17 20:58 Меркель назвала условие для своей отставки

Меркель отметила, что политик всегда должен задаваться вопросом, насколько далеко он готов зайти в поисках компромисса.

Канцлер Германии Ангела Меркель на презентации книги бывшего министра юстиции Сабины Лойтхойссер-Шнарренбергер под названием «Позиция — это сила» (Haltung ist Stärke) назвала условия своей отставки, сообщает Лайф со ссылкой на издание Welt.

"Я уйду в отставку, если почувствую, что пришла к продолжительной личностной деформации. Ведь политик должен постоянно задаваться вопросом: "Как долго я могу идти на компромисс?" — заявила Меркель, при это не назвав свою точку невозврата Меркель.

«Давайте оставим этот вопрос, я ужшкммт же пока не ушла в отставку», — добавила Меркель.

Ангела Меркель является главой правительства Германии с ноября 2005 года. В сентябре этого года в ФРГ пройдут парламентские выборы, на которых решится, останется ли за ней этот пост.

24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. Фаворитом гонки считается Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель. В случае победы она станет канцлером Германии в четвертый раз подряд. Меркель возглавляет немецкое правительство с 2005 года.

Серьезную конкуренцию ХДС составляют социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, стремительно набирающим популярность.
Другие материалы по этой теме

Меркель пригласила Иванку Трамп на встречу "женской двадцатки"

СМИ: Трамп передал Меркель счет за услуги НАТО почти на $400 млрд

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга