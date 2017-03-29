Меркель назвала условие для своей отставки

Меркель отметила, что политик всегда должен задаваться вопросом, насколько далеко он готов зайти в поисках компромисса.

Канцлер Германии Ангела Меркель на презентации книги бывшего министра юстиции Сабины Лойтхойссер-Шнарренбергер под названием «Позиция — это сила» (Haltung ist Stärke) назвала условия своей отставки, сообщает Лайф со ссылкой на издание Welt.

"Я уйду в отставку, если почувствую, что пришла к продолжительной личностной деформации. Ведь политик должен постоянно задаваться вопросом: "Как долго я могу идти на компромисс?" — заявила Меркель, при это не назвав свою точку невозврата Меркель.

«Давайте оставим этот вопрос, я ужшкммт же пока не ушла в отставку», — добавила Меркель.

Ангела Меркель является главой правительства Германии с ноября 2005 года. В сентябре этого года в ФРГ пройдут парламентские выборы, на которых решится, останется ли за ней этот пост.

24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. Фаворитом гонки считается Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель. В случае победы она станет канцлером Германии в четвертый раз подряд. Меркель возглавляет немецкое правительство с 2005 года.

Серьезную конкуренцию ХДС составляют социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, стремительно набирающим популярность.