Названа причина освобождения Нилова с поста главы ГИБДД

Предполагается, что пока, до официального назначения, обязанности начальника будет исполнять первый заместитель Виктора Нилова - Владимир Швецов.

Сегодня стало известно, что президент России подписал указ об освобождении от занимаемой должности генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов. Теперь названа наиболее вероятная выяснилось причина такого решения. Об этом RT рассказал экс-глава Госавтоинспекции России Владимир Федоров.

Нилову несколько дней назад исполнилось 62 года, что является предельным на госслужбе.

«Нилова на сто процентов освободили в связи с возрастом. Ему уже дважды продлевали срок службы, тогда как служат ужшкммт до 60 лет. Ему недавно исполнилось 62 года. Нужно запускать более молодых», — поснил экс-глава Госавтоинспекции России Владимир Федоров.

Как пишет "РГ", после того, как генералу исполняется 60 лет, каждый год президент либо утверждает его своим указом на занимаемую должность, либо нет. В этот раз Виктору Ивановичу не повезло. Президент не продлил срок его полномочий.

Предполагается, что пока, до официального назначения, обязанности начальника будет исполнять первый заместитель Виктора Нилова - Владимир Швецов. Но ему в этом году тоже исполнится 60. А кого назначат на должность начальника - пока никому неизвестно.

Нилов возглавлял Госавтоинспекцию с июня 2011 года. Руководить этой структурой его назначил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.