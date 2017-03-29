"Да вы достигли дна": В Сети высмеяли презентацию Киева к «Евровидению-2017»

Видео появилось во вторник вечером на странице МИД Украины в Facebook.

Жители Украины в соцсетях назвали "стыдом" презентационный ролик Киева, приуроченный к конкурсу песни "Евровидение-2017", сообщают РИА Новости со ссылкой на местный портал Strana.ua.

Видео появилось во вторник вечером на странице МИД Украины в Facebook.

ВИДЕО: Презентация Киева к "Евровидению-2017"

"Киев – европейский город, где богатая история переплетается со стремительной современностью", — говорит на записи Виталий Кличко, который оказался главным героем ролика.

Однако украинцев и жителей столицы ролик разочаровал. По их мнению, монтаж видео музыка, звучащая за ужшкммт кадром, оставляют желать лучшего. Более того многие отметили, что в кадре чаще фигурирует не сама украинская столица, а ее мэр.

Многие отметили, что в кадре чаще фигурирует не сама украинская столица, а ее мэр. Неясно, реклама ли это Киева или Виталия Кличко, писали пользователи.

Примечательно, что в Сеть также набирает популярность другая презентация реалий Киева. Ее опубликовал пользователь Facebook Олег Ривтин. Он обратил внимание зрителей на "плохие стороны" столицы, среди которых проблемы с коммунальным транспортом, незаконным строительством, мусором. "Киев ждет гостей Евровидения", — сыронизировал автор ролика.

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в столице Украины в мае, финал конкурса запланирован на 13-е число.