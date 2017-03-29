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"Не прятать голову под крыло": Матвиенко сделала заявление после акций в поддержку Навального

Опубликовано 29.03.17 17:49 "Не прятать голову под крыло": Матвиенко сделала заявление после акций в поддержку Навального

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в ответ на общественные протесты "нельзя прятать голову под крыло".

Власть должна реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать с митингами. Абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества", - сказала Матвиенко журналистам в среду. Ее цитирует "Интерфакс".

"Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все ужшкммт представители власти - депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов", - отметила она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитету по конституционному законодательству и госстроительству разработать предложения по созданию площадок для диалога власти и общества, сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, власть может позволить себе не умалчивать проблемы и вести диалог с обществом.

«Естественно, нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло», — отметила она.

"Действительно, такой диалог нужен и мало такого диалога не бывает", - уверена глава верхней палаты российского парламента.
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