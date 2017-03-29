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Воспитательница "Лего-лагеря" в Ельцин-центре заставила школьника помыть рот с мылом

Опубликовано 29.03.17 17:15 Воспитательница "Лего-лагеря" в Ельцин-центре заставила школьника помыть рот с мылом

О шокирующем происшествии журналистам рассказала свидетельница инцидента.

Шокирующий инцидент произошел в образовательном центре "Лего-лагерь" в екатеринбургском Ельцин-центре, где, как сообщает 66.ru, 11-летний мальчик вымыл рот с мылом по настоянию воспитателя из-за нецензурной брани.

О случившемся рассказала местная жительница по имени Ольга, ставшая случайной свидетельницей ситуации. По словам женщины, в туалете воспитательница заставляла мальчика мыть рот мылом. Школьник плакал с пеной на лице и заверял, что уже вымыл, но ужшкммт педагог заставляла повторить процедуру, так как "от матерного слова, как от комка навоза, надо отмываться".

После этого женщина повела ученика к остальным детям, хотя тот просил пить и отпустить его.

"Я была в тот момент в таком шоке, что даже ничего не смогла сказать этой женщине", — сказала Ольга.

Представители администрации центра заявили, что не могут отвечать за действия всех педагогов. Также они переспросили, действительно ли она считает, что ругаться матом хорошо.
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