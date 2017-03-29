Индексация пенсии с 1 апреля 2017 года в России, последние новости: СМИ рассказали, кого коснется повышение пенсии

Повышение пенсии военным пенсионерам в 2017 году, самые свежие новости: Минфин предложил расширить число банков для выплат военным пенсионерам.

Повышение пенсии в 2017 году в России, последние новости: СМИ узнали, кому и насколько повысят пенсию с 1 апреля

В России 1 апреля 2017 года пройдет вторая в этом году индексация пенсий. Как писал ранее TopNews, все виды пенсий, в том числе социальные выплаты и выплаты военным пенсионерам, вырастут на будут увеличены на 1,5%.

Ранее российское правительство установило предел индексации с учетом величины прожиточного минимума пенсионера. Изначально предполагалось ужшкммт повысить пенсии с 1 апреля 2017 года в России на 0,38%, но затем показатель увеличили до 1,5%. В конечном итоге м, средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8774 рубля.

Повышение пенсий с 1 апреля 2017 года в России затронет и категорию военных пенсионеров. При этом, как ожидается, средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12343 рубля; пенсия по потере кормильца семьям военнослужащих вырастет на 155 рублей - до 10462 рубля.

Поднимется пенсия у пенсионеров-инвалидов, получивших травму в военных действиях и у участников ВОВ, получающих две пенсии - на 206 и 200 рублей соответственно, а размер выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией увеличится на 247 рублей - до 16723 рублей.

Пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля 2017 года в России повышаться не будут, но после того, как такой гражданин оставит свою трудовую деятельность, его выплаты проиндексируют в полном объеме, учитывая прошедшие периоды.

Индексация военных пенсий в 2017 году, самые свежие новости: Минфин предложил расширить число банков для выплат военным пенсионерам

По информации Минфина РФ, круг банков для военных пенсионеров будет существенно расширен. Соответствующий законопроект по расширению круга банков, обслуживающих военных пенсионеров, был предложен ведомством.

Сейчас военные пенсионеры получают социальные выплаты через Сбербанк России или с помощью перевода "Почта России". Однако, как ожидается, в круг банков попадут даже коммерческие учреждения. К примеру, с предложением о сотрудничестве в правительство уже обратились Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк.