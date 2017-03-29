Россельхознадзор объявил опасными более половины продуктов в российских магазинах

Чтобы успешно проходить проверки со стороны надзорных органов, предприятия научились скрывать испорченную часть продовольствия.

Производители продуктов питания всё реже попадаются при проверках Россельхознадзора. Ведомство выявило рекордно низкое число нарушений в прошлом году, но это не значит, что продукты стали безопаснее. Недобросовестные производители научились обходить инспекции и скрывать некачественную продукцию. Чиновники заявили, что ничего не могут поделать: предприятия знают, когда ждать проверок, и готовятся к ним. Исходя из данных Роспотребнадзора, на прилавках российских ужшкммт магазинов больше половины продуктов можно назвать некачественными, пишут "Известия".

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за два года число административных правонарушений в ходе проверок Россельхознадзора снизилось вдвое. Если в 2014 году нарушения выявились в ходе 62,5 тыс. проверок, то в 2016-м только в 34,3 тыс. случаев — показатель рекордный как минимум за последние пять лет. В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что отчасти повысилась грамотность и некоторые производители стали лучше оформлять документы, но при этом недобросовестные предприятия осознали, что могут безнаказанно обходить проверки.

Часто недобросовестные компании перед проверкой вывозят продукты со склада или вообще ликвидируют компанию, чтобы после инспекции зарегистрировать новую и в течение трех последующих лет производить некачественную продукцию.

Часто, когда с проверкой приходят наши инспекторы, им бывает нечего проверять. Склад чистый, но продукции нет, ее просто вывезли. Также случается, что незадолго до проверки производитель ликвидирует компанию, а после проверки создает новое юрлицо. Проблема в том, что производитель может три года выпускать неизвестно что, а в один день он либо вычистит всё и сведет документы, либо вообще вывезет продукты со склада или просто перерегистрирует компанию.

Из-за проблем с контролем производителей в российских магазинах больше половины продуктов не соответствуют нормам. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 66% производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. В общей сложности проверяли 56 тыс. предприятий.

По словам директора по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, избегают проверок только мелкие компании, у крупных же налажена система производства и поставок — они дорожат своей репутацией.