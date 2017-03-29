Британия запустила процедуру выхода из ЕС, Шотландия хочет от нее отделиться

Евросоюз подготовил декларацию после официального уведомления о Brexit. После Brexit Британия может остаться без авиасообщения с Европой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, в котором уведомила Брюссель о начале запуска процесса выхода страны из ЕС. Об этом информирует RTсо ссылкой на AFP и правительство.

Ранее сообщалось, что Великобритания объявит о запуске брексита 29 марта. 16 марта закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС получил одобрение королевы Елизаветы II.

Евросоюз подготовил декларацию от имени лидеров 27 стран-членов сообщества в связи с ожидаемым в среду официальным уведомлением Великобритании о выходе из состава ЕС (Brexit), сообщил РИА Новости дипломатический ужшкммт источник в Брюсселе.

"Ожидается, что сразу после официального уведомления о Brexit будет обнародована декларация лидеров 27 стран ЕС", — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС. Мэй в ночь на среду подписала официальное письмо-уведомление для Брюсселя о Brexit, которое постпред при ЕС Тим Барроу вручит главе ЕС Дональду Туску около 14.30 мск, что станет официальным началом процедуры выхода из ЕС.

Как объявил ранее Туск, в течение 48 часов после получения уведомления он выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit. Однако, как утверждают британские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе, европейской стороне понадобится не менее восьми недель на выработку относительно детального плана на предстоящие переговоры. Презентация этого плана, как ожидается, состоится на внеочередном саммите лидеров 27 стран ЕС 29 апреля — ровно через месяц после запуска Brexit.

Парламент Шотландии проголосовал за проведение нового референдума о независимости от Великобритании. В пользу решения отдали голоса 69 депутатов, 59 проголосовали против. Точная дата проведения референдума станет известна после выхода Британии из Евросоюза.

По мнению представителя Шотландской национальной партии (SAP) Ангуса Макнейла, необходимость проведения повторного референдума связана с решением Великобритании покинуть Европейский союз.

Тем временем один из крупнейших европейских авиаперевозчиков Ryanair обратился к британскому правительству с просьбой поставить вопрос о гражданской авиации на первое место в ходе переговоров с ЕС о выходе страны из организации. В противном случае в 2019 году Британия рискует остаться без авиасообщения с Европой, пишет "МК".

В компании Ryanair призвали Лондон призвали приложить все усилия, чтобы сохранить режим «Открытого неба» с ЕС. В частности, глава служба маркетинга компании Кенни Джейкобс сообщил, что они понятия не имеют, как скажется Brexit на авиасообщении с Европой. Фактически в случае выхода Великобритании из ЕС автоматически прекратит действовать и договор «Открытого неба».

Это, в свою очередь, на какое-то время может лишить британцев возможности летать в Европу и обратно.