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СМИ: Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством

Опубликовано 29.03.17 13:32 СМИ: Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством

Киевский адвокат рассказал о покупке экс-депутатом Вороненковым украинского паспорта за 5 тысяч долларов.

По информации РИА Новости, бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков незадолго до своего убийства направил в Мосгорсуд обращение, в котором рассказал о поступающих в его адрес угрозах.

"В заявлении сказано, что он опасается за свою жизнь и здоровье в связи с многочисленными угрозами, которые он получал на территории России", — цитирует агентство судью Мосгорсуда, которая рассматривает жалобу адвоката на заочный арест Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате ужшкммт здания в Москве.

В своем письме бывший депутат выразил готовность участвовать в следственных действиях, хотя и отказался приезжать в Россию.

В свою очередь, один из киевских адвокатов, контактировавший с людьми из окружения Вороненкова, на условиях анонимности рассказал "Коммерсанту" о том, что убитый в столице Украины бывший российский депутат обращался к юристам за помощью в оформлении гражданства Украины.

Он назвал "весьма сомнительными" основания для выдачи Вороненкову украинского паспорта.

"В Киеве с Вороненковым никто не захотел связываться, поскольку он известный человек, поэтому ему пришлось ехать за паспортом в Херсон", — отметил адвокат, добавив, что стоимость подобных услуг составляет около пяти тысяч долларов (около 285 тысяч рублей).

Сам Вороненков в минувшем феврале говорил запрещенному в России порталу "Цензор.Нет"  что стал гражданином Украины 6 декабря прошлого года, а паспорт он на законных основаниях, поскольку является наполовину украинцем.

"Мой прадед Аким Дудниченко возглавлял Монархический союз Украины, все детство я провел в Херсоне, Мариуполе, Николаеве, Евпатории", — отмечал политик в беседе с изданием "Гордон".

При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко также рассказывал, что Вороненков стал обладателем паспорта автоматически, поскольку на Украине проживает некто из его ближайших родственников.

В свою очередь, "Новая газета" сообщала со ссылкой на источники, что украинское гражданство было предоставлено бывшему российскому депутату указом президента Петра Порошенко. На сайте главы государства подобный документ обнаружить не удалось.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре столицы Украины. 
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