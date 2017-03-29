"Когда здесь начнётся кровавая каша, их просто не будет": в Госдуме обвинили лауреатов "Ники" в непатриотичности

Депутат от "ЕР" Евгений Фёдоров отреагировал на поддержку режиссерами задержанных в ходе протестных акций 26 марта.

Депутат от партии "Единая Россия" Евгений Фёдоров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о том, что режиссеры, поддержавшие накануне со сцены на вручении премии "Ники" задержанных в результате воскресных акций протеста сбегут из страны, как только начнутся настоящие волнения.

"Когда здесь начнётся кровавая каша, их просто не будет. Они будут из Лондона наблюдать, как тут вырезают миллионы людей на улицах Москвы, Питера, как ужшкммт происходит распад страны, как происходит война всех со всеми и ликвидация русского народа. Я думаю, что у них просто отсутствует понятие патриотизма и понятие любви к Отечеству", - заявил он, добавив, что режиссёры получают господдержку на картины, противоречащие интересами страны.

"Это специфика внешнего управления – то есть, им дают, потому что так можно на Западе", - отметил он.

Как писал TopNews, накануне в ходе церемонии вручения кинематографической национальной премии "Ника" режиссеры Александр Сокуров, Алексей Красовский, Марк Захаров и актриса Елена Коренева поддержали политзаключенных и задержанных на митингах 26 марта.

Отметим, что 6-минутную речь Сокурова со сцены зал встретил овациями.