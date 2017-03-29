СМИ: во время атаки боевиков на часть Росгвардии в Чечне дежурные на КПП спали (ВИДЕО)

СМИ выяснили подробности нападения боевиков на часть Росгвардии в Чечне с шестью погибшими. Однако Росгвардия опровергла неготовность бойцов в Чечне к отражению атаки.

РБК стали известны подробности нападения боевиков на часть Росгвардии в Чечне в ночь на 24 марта. Боевики состояли на «ваххабитском» учете, находящиеся в казарме гвардейцы были без оружия, а дежурные на КПП спали, рассказали изданию источник в Росгвардии и собеседник, близкий к силовым структурам Чечни

Военнослужащие воинской части Росгвардии (в/ч 3761) в чеченской станице Наурской, на которых в ночь с четверга на пятницу, 24 марта, напали боевики, были без оружия. К шести часам вечера все военнослужащие, согласно ужшкммт руководящим документам, сдают оружие в комнату хранения, ключи от которой находятся у дежурного воинской части. В случае нападения на часть дежурные на контрольно-пропускном пункте (КПП) должны доложить об этом командиру подразделения. Командир, в свою очередь, должен взять ключи от оружейной комнаты у дежурного по части и выдать бойцам оружие. Но в ночь нападения никаких сигналов тревоги от дежурных на КПП не поступало: во время атаки они спали, утверждают собеседники газеты.

Боевики перелезли через ограждение части, незаметно в тумане пробрались к КПП и зашли через открытую дверь, поскольку во время дежурства дверь не закрыли. Нападавшие зарезали двоих спящих дежурных, забрали их автоматы и резиновые дубинки. Войдя на территорию части, боевики наткнулись на патруль.

Всего в нападении на ​гвардейцев участвовали восемь человек.​ Шестеро боевиков были убиты во время завязавшейся перестрелки с патрульными, у которых в отличие от остальных бойцов части оружие было при себе. Еще двое подельников боевиков при атаке были за территорией воинской части — «стояли на стреме», и поэтому, когда поднялась паника, успели скрыться. Один из двух сбежавших уже пойман.

Услышав звуки стрельбы, один из рядовых части 15 минут пытался дозвониться до дежурного, а другой контрактник позвонил в соседнюю воинскую часть и сообщил о нападении, но ему не сразу поверили.

Как минимум шесть из восьми нападавших стояли на профилактическом (так называемом ваххабитском) учете, заявил источник, близкий к силовым структурам Чечни. «Вахучет» — это организованная МВД на Кавказе практика неофициального учета подозреваемых в экстремизме​. В одной из групп во «ВКонтакте» появились фото убитых, которые сфотографированы, предположительно, при постановке на профилактический учет. Атаковавшие воинскую часть «полезли исключительно за оружием».

Боевики были хорошо знакомы с территорией воинской части. Некоторые из них ранее принимали участие в строительных работах: подкрашивали что-то, белили.

Один из шести погибших бойцов Росгвардии был связистом и оказался на месте перестрелки случайно. При этом в ночь на пятницу в наряде на КПП должны были дежурить трое военнослужащих, но один из них «отпросился».

Росгвардия уже опровергла неготовность бойцов в Чечне к отражению атаки боевиков.