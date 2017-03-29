Чиновница из "ЕР" предложила "жестоко наказать" Медведева (ВИДЕО)
Опубликовано 29.03.17 12:40
Ольга Мирошниченко рассказала о своём отношении к возможной причастности премьер-министра РФ к коррупции.
Представительница отделения партии "Единая Россия" в Саратове Ольга Мирошниченко рассказала журналистам "Открытого канала" о своём отношении к возможной причастности премьер-министра Дмитрия Медведева к коррупционным скандалам.
Когда журналист поинтересовался у чиновницы, должна ли партия бороться с коррупционерами в своих рядах, Мирошниченко ответила утвердительно, заявив о принятии ряда законов, обеспечивающих прозрачность доходов госслужащих. Затем она переспросила заданный ей вопрос и подчеркнула, что "сам человек должен быть честным и порядочным".
Чиновница ужшкммт призналась, что пока не посмотрела скандальный фильм ФБК "Он вам не Димон", но после уточнения, что премьер-министр может быть замешан в коррупционных схемах, высказала свою позицию.
"Он должен быть наказан и жестоко наказан", — заявила Мирошниченко.
После уточнения журналиста выяснилось, что чиновница всё же оговорилась: "А, нет, нет, я думала, это художественный фильм".