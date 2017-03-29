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10 На Украине из гранатомета обстреляли посольство Польши

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На Украине из гранатомета обстреляли посольство Польши

Опубликовано 29.03.17 11:35 На Украине из гранатомета обстреляли посольство Польши

Сообщается, что в результате ЧП сам консул не пострадал.

В украинском городе Луцке Волынской области минувшей ночью неизвестные злоумышленники обстреляли здание посольства Польши, предположительно, из гранатомета.

Все случилось около 00:30 по местному времени на Дубенской улицы. Взрыв услышала охрана консульства.

Как  сообщает volyn24.com, в крыше помещения была обнаружена дыра, а окно под этим место разбито. Скорее всего, преступники целились именно в этом место, а величина отверстия позволяет говорить о том, что стреляли ужшкммт либо из гранатомета, либо из какого-то другого серьезного вооружения.

На момент обстрела служебном помещении никого не было — семья консула живет в другом крыле здания, а охрана находилась на первом этаже.

Атака на посольство произошла после некоторого охлаждения в отношениях между Варшавой и Киевом: в декабре прошлого года в польском городе Перемышле прошел так называемый "Марш орлят перемышльских и львовских", участники которого выкрикивали лозунги "смерть украинцам".

После этого власти Украины объявили мэра Перемышля персоной нон-грата, а в феврале 2017 года украинские националисты вывесили на ограду посольства Польши в Киеве портрет Степана Бандеры.
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