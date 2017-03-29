Следователи пришли с обысками к челябинскому губернатору Юревичу

Между тем отстраненного мэра Владивостока заподозрили во взятке в 75 млн рублей.

Следователи в среду проводят обыски в доме экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого во взяточничестве и подстрекательстве к клевете, сообщил "Интерфакс-Урал" его адвокат Игорь Трунов.

Кроме того, он сообщил о намерении следствия провести обыск по месту жительства Юревича в Москве, а также в офисе его компании «Макфа».

Четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки М.Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М.Юревичем ужшкммт на должность министра здравоохранения региона.

Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данным следствия, он систематически получал взятки от В.Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

СКР также сообщал, что Юревич не явился на допросы 17 и 20 марта этого года, в случае неявки на третий допрос он будет объявлен в розыск.

Тем временем в среду Следственный комитет России сообщил о новых обстоятельствах, открывшихся во время расследования уголовного дела, фигурантами которого являются отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев, его брат, руководитель компании "Востокцемент" Андрей Пушкарев и директор МУПВ "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, пишет "РГ".

Во время расследования была установлена причастность Игоря Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления. По версии следствия, с 2009 по 2016 годы, будучи главой города, он сделал так, чтобы муниципальное предприятие "Дороги Владивостока" приобретало стройматериалы только у компаний, входящих в группу "Востокцемент", подконтрольных его близким родственникам, в частности брату Андрею Пушкареву. Последний лично и через своих доверенных лиц "отблагодарил" родственника-мэра деньгами, имуществом, незаконным оказанием услуг имущественного характера на общую сумму, превышающую 75 миллионов рублей.

Кроме того, следователи пришли к выводу, что Лушников получал за участие в этой схеме вознаграждение от братьев. За это время компании группы "Востокцемент" в качестве отплаты за стройматериалы получили 1,2 миллиарда рублей, а близкие родственники мэра - более 500 миллионов рублей дивидендов от "Востокцемента".

Сейчас Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Его брату - в даче взятки и коммерческом подкупе. Андрей Лушников обвиняется в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа.