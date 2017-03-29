Курс доллара на сегодня, 29 марта 2017: у рубля есть шанс на укрепление -- прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 29 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 29 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 марта 2017 составляет 56,93 руб., курс евро на сегодня равен 61,81 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 29 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,74 руб. при покупке и 55,74 руб. при продаже банком, курс евро на 29 марта 2017 равен 60,37 руб. и 63,87 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Как отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, сейчас рубль замер ужшкммт возле отметки в 57,00, не решаясь пройти выше, но и потенциал падения пары USD/RUB ограничен отметкой 56,00. По ее словам, даже небольшое укрепление нефти пока не помогло паре пробить этот уровень.

"Шансы на дальнейшие попытки укрепления рубля есть. Во-первых, свою роль может сыграть агентство Fitch. 31 марта, вероятно, агентство подтвердит рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня "ВВВ-" и улучшит прогноз по рейтингу до "Позитивного". Во-вторых, нужно обратить внимание на нефть. Полученные данные от Американского института нефти (API) подтвердили более значительный рост запасов, чем ожидалось», — сказала эксперт.

При этом Афанасьева напоминает о необходимости дождаться данных от Минэнерго США.

"Если они покажут иную картину, это может вернуть Brent выше 52,00 долл./баррель и подтолкнуть рубль к новым высотам", — добавила аналитик.