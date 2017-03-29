СМИ сообщили о задержании ФСБ главы департамента Минкульта Новикова

Однако в самом Минкультуры опровергли задержание директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Новикова.

Как стало известно «Фонтанке», 28 марта около 16:30 в Москве в здании министерства культуры на Леонтьевском переулке оперативники службы экономической безопасности и службы по борьбе с терроризмом ФСБ России задержали директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта РФ Артема Новикова.

Уголовное дело возбуждено в следственной службе ФСБ России по факту мошенничества в особо крупном размере. В Петербурге Артем Новиков более известен как сын заместителя директора по строительству Эрмитажа Михаила Новикова.

Артем Новиков допрашивается ужшкммт следователем ФСБ и, по данным издания, принимается решение либо отпустить его после допроса, либо задержать на двое суток. Как правило, в случае задержания следствие выходит в суд с ходатайством об аресте.

Руководитель пресс-службы министерства культуры Ирина Казначеева, однако, опровергла РБК данные о задержании Новикова. «Информация [о задержании Новикова. — прим.] не соответствует действительности, это говорит об уровне современной журналистики. К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации и готовы любую непроверенную новость давать как сенсацию. Новиков примет участие в работе сегодняшней коллегии Минкультуры», — заявила она.



Артем Новиков — сын заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова. Он возглавил департамент в Министерстве культуры после ареста своего непосредственного начальника Бориса Мазо.



Последний является фигурантом так называемого дела реставраторов. Вместе с ним под следствием находятся бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, глава государственного предприятия «Центр реставрации», подведомственного Министерству культуры, Олег Иванов и глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев.